شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بالمشترى اليوم فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي، اليوم، الأحد، 1 أكتوبر 2023، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي بعد غروب الشمس ببضعة ساعات بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك بعدة ساعات سوف يصلان إلى لحظة الاقتران عند الساعة 03:51 فجر الإثنين بتوقيت مكة ( 12:51 بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش) وسوف يفصل بينهما درجتان فقط.

إن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا حوالي 366,00 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد مسافة 618,344,666 كيلومتر .

كوكب المشتري رابع المع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.