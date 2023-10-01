شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع ويدعو للانعقاد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد دعوه اعضاء المجلس الراغبون في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، للتقدم بطلب إلي للمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، وذلك في موعد أقصاه الثانية ظهر اليوم الأحد، تمهيداً لانعقاد انتخابات اللجان.

ودعا رئيس مجلس النواب إلي انعقاد جلسة تالية يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 أكتوبر 2023.

وشهدت الجلسة، إحالة 8 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلا عن 11 تشريعا هاما إلي اللجان النوعية المختصة، وفي مقدمتها تلك الخاصة بتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شهدت الجلسة، موافقة المجلس علي إرسال برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، أكدوا خلالها ثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية.

وخلال الجلسة، حرص رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي القاء كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي أكد خلالها تجدد الأمل في مزيد من العمل البرلماني الأفضل ليكون هذا الدور دفعة جديدة نحو استكمال ما بدأناه في أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وبذل أقصى ما لدينا من جهد ضمن صلاحياتنا الدستورية؛ التشريعية منها والرقابية، وبالتفاعل مع سائر مؤسسات الدولة؛ من أجل بناء مستقبل أفضل

وقال "جبالي" إن المجلس خلال الدور الرابع أمامه برنامج عمل مكثف على كل المستويات، فلدينا أجندة تشريعية تتضمن العديد من التشريعات المهمة التي يتعين علينا إنجازها بمنتهى الدقة، حتى يكتمل البنيان التشريعي الذي بدأناه، فضلا عن الدور الرقابي.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي أن هذا الدور تتزامن مع انشغال الدولة والشعب المصري بالتحضير لاستحقاق انتخابي هام، وهو الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطي فحسب، بل هي واجب وطني في المقام الأول؛ نظراً لأهمية ومكانة منصب رئيس الدولة في النظام السياسي المصري، وهو ما يتطلب من الجميع التفاعل والحرص على المشاركة.

واستكمل رئيس المجلس كلمته قائلا: "اعتقد أن على حضراتكم – نواب الشعب – واجباً وطنياً في توعية أبناء دوائركم بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم، لنقدم للعالم نموذجاً في الممارسة الديمقراطية، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على صنع مستقبلهم بأيديهم".

وتوجه رئيس المجلس، بالأصالة عن نفسي وعن حضراتكم- بالتهنئة لشعب مصر الأبي، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل، وبتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ؛ بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تلك الملحمة الوطنية الخالدة، التي جسدت قمة التلاحم بين الشعب وجيشه الوطني، من أجل استرداد الحق، واستعادة الكرامة، حتى صارت أيقونة ورمزاً للانتماء الوطني، نتفاخر بها جيلاً بعد جيل.