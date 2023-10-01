شكرا لقرائتكم خبر عن "مع زهور المستقبل".. الداخلية توزع حقائب مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات المعنية مبادرة (كلنا واحد- مع زهور المستقبل) تستهدف توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوى الهمم، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد 2023/2024.