السيسي طمأن المصريين.. برلماني: مصر برئيسها قادرة على تحقيق التنمية الشاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جميع القضايا المهمة التي تناولها في كلمته التاريخية أمام مؤتمر حكاية وطن، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسي في كلمته أنه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقال المير، في بيان له اليوم الأحد: إن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً مع الرئيس السيسي؛ في محاربة كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مثمناً استشهاده بحديث النبي "إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا"، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسي أنَّ كارهي البلد وأعداء التنمية يتحرون الكذب وأنَّهم لن يفلتوا من العقاب وأن حسابهم عند الله، فهم آثمون يستهدفون تدمير هذا الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس.

وأشاد المير بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيًا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته، والدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قُمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن.

وأشاد أمين سر "تضامن النواب" بتأكيد الرئيس السيسي أن الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم، وعندما نقول إن ما فعله المسؤول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله ترابًا، مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي طمأنت الشعب المصري بأن مصر تسير في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وأنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون دولة كبيرة وواعدة اقتصاديًّا على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا والعالم كله.