شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار: أصدرنا 35 ألف رخصة بناء لمصانع و17.5 ألف أمر إسناد وفرت 6.5 مليون فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في كلمته بمؤتمر حكاية وطن في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المردود الاقتصادى للمشروعات القومية في خلال هذه الفترة كان كبيرا، حيث اسندنا 17 ألف 500 أمر إسناد وفرت 6.5 مليون فرصة عمل رواج ونشاط في الصناعات المرتبطة بالمشروعات والبناء.

وأضاف حجم الاستثمارات في الشراكة تريليون و300 مليون، وحققت عوائد على مستوى التنمية الصناعية ووفرت 80 ألف فدران واصدرنا 35 ألف رخصة لبناء المصانع.