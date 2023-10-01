وزير النقل: مواعيد القطارات وخدمات الركاب انتظمت بنسبة 85 %

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار وأ ش أ:

قال كامل الوزير، وزير النقل إنه فيما يخص مشروعات السكك الحديدية، ففي عام 2014 كان هناك 900 ألف راكب يوميا، و4 ملايين طن بضائع سنويا، وكانت مستويات السلامة والتأمين وانتظام المواعيد ضعيفة.

وأضاف أنه خلال عام 2023 وبعد إنفاق 225 مليار جنيه أصبح هناك 1.2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنويا، وارتفعت مستويات السلامة والتأمين، وانتظمت مواعيد القطارات وخدمات الركاب لنسبة 85 %.

وأشار إلى أنه خلال عام 2030 من المتوقع صرف نحو 75 مليار جنيه للوصول بطاقة النقل إلى 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويا، والوصول إلى المستويات والمعايير العالمية والدولية في السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب.

ولفت إلى أن عدد الجرارات في 2014 بلغ 791 جرارا منها 391 جرار أعطال بالكامل و400 جرار صالحة بنسبة كفاءة 60 % .

وأوضح وزير النقل أنه في 2023 هناك 990 جرارا منها 210 جرارات جديدة و594 جرارا صالحة للعمل بكفاءة 80 % و186 جرارا عاطل بالكامل ولهم عقود تجديد ويتم حاليا العمل على إصلاحها.

وبالنسبة لعربات الركاب، قال كامل الوزير إن عدد العربات في 2014 كان 2800 عربة منها 1000 عربة عاطلة تماما و1800 صالحة بنسبة صلاحية 65 %.

وأضاف أنه خلال عام 2023 هناك 3700 عربة، منها 900 عربة جديدة بالكامل، و2300 عربة صالحة بكفاءة 80 % بعد رفع كفاءتها في ورش السكك الحديدية، و500 عربة عاطلة ولها عقود تجديد ويتم حاليا العمل على إصلاحها.

ولفت إلى أنه تم التعاقد في 2019 على 6 قطارات تالجو إسبانية فاخرة وتعمل حاليا بكامل طاقتها، ورفعت مستويات الجودة والخدمة للركاب على خط القاهرة الإسكندرية وخط القاهرة أسوان.

وفيما يخص عربات البضائع، قال وزير النقل إنه في 2014 كان هناك 8000 عربة منها 4000 عربة عاطلة تماما وحوالي 4000 عربة صالحة بنسبة 50 %.

وأشار وزير النقل إلى أنه أصبح حاليا هناك 8481 عربة منها 4781 عربة صالحة بكفاءة 60 % و3300 عربة عاطلة ولكن لها عقود تجديد في ورش السكك الحديد أو شركة سيماف المصرية.