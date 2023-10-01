المتحدث العسكري: رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيانا عمليا لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لتنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني، وذلك في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبحسب بيان، بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أ ح / محمـد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

تضمن البيان عرض ملخص لفكرة البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لأرض الإصطفاف، وكذلك استعراض عدداً من المراحل التدريبية المخططة لمختلف الأسلحة والتخصصات المشاركة.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، وناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها، مشيداً بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة مما عكس مستوى الاستعداد القتالي العالي والاحترافية في تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة.