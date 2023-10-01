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تأجيل دعوى استبعاد حسام المندوة من انتخابات نادى الزمالك لـ 8 أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، والتي يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوة توفيق الخواجة المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، لجلسة 8 أكتوبر المقبل .

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 78723/77 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وأخرين.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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