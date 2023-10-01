بالإكراه .. القبض على 3 أشخاص لسرقتهم سيارة ملاكي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ثلاثة أشخاص؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكي بالإكراه بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة المنيا من (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) بقيام مجهولان باستقلال السيارة قيادته لتوصيلهما من مدينة العبور بالقليوبية لدائرة مركز شرطة أسيوط عن طريق أحد التطبيقات وحال سيره بدائرة المركز طلبا منه التوقف وقاما بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزتهما والاستيلاء على السيارة.

ولدى قيام المُبلغ بمنع المتهمين وتعلقه بالسيارة أُصيب بسحجة بإحدى قدميه إلا أنهما تمكنا من الاستيلاء عليها ولاذا بالهرب بها.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتي المنيا وأسيوط).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم "السيارة المستولى عليها" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.