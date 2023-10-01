شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير: شبكة الموانئ ستكون مجهزة بمحطات تعمل بالذكاء الاصطناعى فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه بحلول عام 2030 ستكون شبكة الموانئ المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة، لتكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

جاء ذلك فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطنة" بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.