شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى:مدبولى تحمل ضغوطا هائلة والدول اللى ظروفها صعبة ما لهاش غير الأفكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بفعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن كل كلمة استعرضها وزيرا الإسكان والنقل كان محل جهد وإرادة أن البلد دي تتغير إلي واقع جديد.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء "كان موجود معانا وأكثر شخصية تحملت ضغوط هائلة"، مشيرًا إلى أن الدول اللي ظروفها الاقتصادية صعبة مالهاش غير الأفكار".