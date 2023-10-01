شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: عاوز الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدات السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: إن الدولة حاجة تانية غير الكلام في كل كلمة كامل الوزير قالها كان موضوع نقاش وضغط وكان يجيب الدكتور مصطفى ويضغطوا عليا علشان الفلوس وكامل ما تعرفهوش عاوز يخلص حاجته وانا معاه لكن منين.

وأضاف : بالمناسبة يا دكتور عاصم ما ينفعش نقدم طلب للحصول على وحدة ونقدم وعود لا نبنى، موضوع الوحدات اللى شغالة عاوز الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللى ممكن تديها لحد وهتفضل الفكرة دى غير قابلة للنجاح ونشكل ثقافة خلال السنين اللى فاتت المحامين والقضا تقف دائما عقبة عن الإحساس الشديد لصاحب الشقة أو البيت، وكان بيفضل لا يبعها ويقفلها او ياخد ايجار 500 جنيه.