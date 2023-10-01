شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل قنصلى مصر الجديدين بشيكاغو ولوس أنجلوس وسفير إسبانيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، السفيرة ندى دراز قنصل مصر الجديد في شيكاغو، كما استقبل أيضًا السفير الدكتور حسام الدين علي قنصل مصر الجديد في لوس أنجلوس.

وأكد قداسته خلال لقائي القنصلين على انتشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العديد من دول العالم، كما أن لها تواجد قوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول الحوار أيضًا أهمية ربط المهاجرين من الجيلين الثالث والرابع بالوطن مصر وآليات ذلك تنفيذ ذلك، مشيرًا إلى ضرورة تشجيعهم علي زيارة مصر.

وثَمَّنَ قداسة البابا قيمة تلك الزيارات حيث إنها تربط الشباب المصري حول العالم بمصر و تقوي حبهم وانتمائهم لوطنهم.

وفي الختام تمنى لهما قداسة البابا التوفيق في عملهما الجديد.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أيضا ظهر اليوم، السفير ألبارو إيرانثو سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، في المقر البابوي بالقاهرة.

وقدم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وانتشارها حول العالم ووجودها في إسبانيا، كما أشار قداسته إلى دور الكنيسة الروحي و الاجتماعي.

و أكد السفير إيرانثو على اهتمام إسبانيا بالسلام والتسامح وأنها تنبذ الكراهية وأعمال العنف.

وقدم الشكر لقداسة البابا على حكمته ودوره الفعال ودور الكنيسة القبطية في الحفاظ على سلام الوطن والتعايش السلمي.