شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء: افتتاح مساجد بالمحافظة خلال احتفالها بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وكان قد تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملون بها بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة عظيمة، تلك الذكرى العزيزة على قلب ونفس كل مصري.
وأكد أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد في العطاء للوطن، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني وتعمِّر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز