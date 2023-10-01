شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء: افتتاح مساجد بالمحافظة خلال احتفالها بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، والإعداد لافتتاح بعض المساجد بالمحافظة خلال احتفالاتها بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان قد تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملون بها بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة عظيمة، تلك الذكرى العزيزة على قلب ونفس كل مصري.

وأكد أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد في العطاء للوطن، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني وتعمِّر.