جثة "رقية" تثير لغزا في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة هامدة أسفل عقار بحي بمدينة نصر شرق العاصمة تشكل لغزا محيرًا يعكف رجال المباحث على فك طلاسمه تنسيقأ مع الأجهزة الأمنية.

البداية تعود إلى تلقي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالعثور على جثة ملقاة بالشارع في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث قطاع الشرق رجال المباحث بفحص الواقعة بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام والأدلة الجانئية في حضور ممثل النيابة العامة.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لفتاة تدعى "رقية.ا." والاشتباه في وفاتها جنائيًا لتودعا الشرطة ثلاجة الموتى تمهيدًا للتشريح وباشرت النيابة العامة التحقيقات.