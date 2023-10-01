السيسي: تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان تبلغ حوالي تريليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة السيد القصير وزير الزراعة، في مؤتمر حكاية وطن، قائلا: أنا باتكلم عن أرقام ضخمة جدا تصل إلى تريليون جنيه، ولو جبت الأفلام بتاع شق الترع والمصارف ومحطات المعالجة والرفع بتاع المياه وحطيتها جنب بعض العرض بتاعك دا هيروح لحتة تانية خالص.

وأضاف السيسي: بتتكلم فى 4 ملايين فدان، معالى الوزير عارف كويس أوى حاجته بصراحة يعنى، بس هو بيتكلم عن اللى هيدخل حيز الإنتاج خلال العام الزراعى دا هو اللى عاوز يتكلم عليه.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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