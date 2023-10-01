شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نفذنا التأمين الشامل للبيانات الحكومية ضمن خطة الانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها حديثه لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت: "يعني أنت يا دكتور جيت على الحكومة والجهد اللي اتعمل فيها والبنية الأساسية اللي اتكلفتها، سواء كان البنية الأساسية داخل كل وزارة أو بين الوزارات ومراكز البيانات المؤمنة، دا اتكلف كام الأولاني؟ الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، الميكنة بتاعتها، بديك فرصة تقوله، الناس متصورة، كلكم صورتوا وخدتوا الفيلم بتاع المباني من برة".

وأضاف خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن": "ماحدش دخل جوا وصورلي الناس بتشتغل إزاي وبتعمل إيه، الموضوع دا مهم أوي عشان عاوزين نقول للناس، بيانات الحكومة المصرية، ودا قليل من الدول اللي عملت دا، عملت حاجة مغلقة، واشتغلنا بقالنا خمس سنين عليه ولا يمكن حد يقدر يدخل على الحكومة يعمل لها شلل، هو دا سر؟ هو حد هيقدر يعمل حاجة بعد اللي عملناه إن شاء الله".

وتابع الرئيس السيسى: "الناس متصورة لما احنا بنقول الدولة بتدار بشكل متقدم تتجاوز به الإشكاليات بتاعة الجهاز الإداري للدولة من خلال النظم الحديثة، وكل كلمة بتقولوها هنا بتتحول لجهد وتكلفة مالية ضخمة، مراكز البيانات دي أنشئت بشكل محصن بمليارات الجنيهات، بتكلم في الإنشاء خرسانة مش قواعد بيانات ولا سيرفرات جبتوها، عشان تحقق لكم عمل مغلق محكم مؤمن لا يستطيع أحد يخش عليكم في أي وقت مهما كانت قدراته، لأن مقلتوش الخمسين ألف حاسب الموجودين في الوزارات عبارة عن شاشة وكيبورد، لا يمكن لمخلوق يقدر يدخل".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثاني جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.