شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدفعة الثانية من خريجي المدرسة الفنية النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم أنه تم إطلاق اسم الدكتور خليل ياسو ، الرئيس الاسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على الدفعة الثانية من خريجي المدرسة الفنية.
الجدير بالذكر أن الدكتور خليل ياسو رحمه الله، كان واحدًا من العلماء المصريين المرموقين في مجال الطاقة النووية، وله اسهامات كثيرة بمشروع إنشاء محطة "الضبعة" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما تم تعيين أول دفعة من خريجي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية اغسطس العام الماضي، و سميت باسم العالم الجليل الدكتور يس إبراهيم الرئيس الاسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لما له من اسهامات بارزة خدمت المجال النووي المصري.
يذكر أن المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، والدراسة بها بنظام الـ 5 سنوات وتضم المدرسة ثلاث أقسام (ميكانيكا– كهرباء – الكترونيات).
ومن بين شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية أن يكون الطالب حاصلاً على 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز اختبار السمات الشخصية والذكاء، واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح.
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