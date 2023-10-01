شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: التقاوى المعتمدة ستغطى 100% من احتياجات المزارعين هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن التقاوي المعتمدة ستغطي 100% من احتياجات المزارعين أكثر من الأعوام الماضية التي كانت لا تكفي، قائلا: "السنة دي في تقاوي معتمدة تغطي 100% وعندنا فائض للتصدير نظرا لجودة الأصناف والانتاجية العالية".

وأضاف السيد القصير، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أنهم في منظومة الزراعة يستخدمون أصناف زراعة موفرة للمياه، مشيرا إلى أننا نزرع محصول القطن في شهر مايو لتوفير المياه، كما أنهم دشنوا قاعدة بيانات لرسم احتياجات الثروة الحيوانية.

وتابع: المشروع القومي للبتلو موجه لصغار المربين والمزراعين وهدفه توفير حياة كريمة للصغار ووصلنا إلى 43 الف مستفيد و500 ألف راس والتمويل المتاح وصل لـ8 مليار جنيه"، مؤكدا أن هذا المشروع وفر لنا تغطية من اللحوم الحمراء اقتربت لـ60% مع الوضع في الاعتبار فارق الزيادة السكانية.