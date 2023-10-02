شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نفذنا 35 ألف برج لشبكات المحمول خلال 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن شبكة المحمول لقيت اهتماما كبيرا وتركيز شديد منذ 2014 وحتى الآن، مفيدا بأنه فى خلال الفترة 2014 حتى نهاية 2020 ضاعفنا عدد الأبراج من 7 آلاف إلى 35 ألف برج يعنى أكثر من 5 أضعاف خلال 9 سنوات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال عرض رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أن تكلفة تنفيذ أبراج المحمول خلال 9سنوات باستثمارات 110 مليارات جنيه، موضحا أن هذه الأبراج تخدم الشبكة لأكثر من 80 مليون مواطن يتصل بالعالم السيبرانى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنهم أتاحوا ترددات بأكثر من 2 مليار دولار لشركات عاملة لكى مدعم من خدمتها لتقديم الخدمات.