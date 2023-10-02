شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: مصر قفزت 46 مركزا بين 2019 و2022 في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر قفزت 46 مركزا ما بين 2019 و2022 في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي، الذي تصدره الأمم المتحدة.

وأضاف خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن، أن هناك رافدا آخر عالي القيمة من روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو مجال تصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة، وهي البرامج الموجودة داخل الأجهزة الحديثة التي نستخدمها، وأنشأنا مركز "إمحوتب" في العاصمة الإدارية به مجموعة ضخمة من المعامل على أعلى مستوى نتيحها للشركات التي نستضيفها لكي ندعم الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها في مجال البرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني، ويضم 24 شركة متخصصة منها 9 شركات عالمية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثاني جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.