وزير الاتصالات: قطاع الشركات جذب 500 مليون دولار.. وأصبحنا من أفضل 3 دول في ريادة الأعمال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المحور الرابع والأخير من استراتيجية الوزارة يستهدف تشجيع الفكر الخلاق وقدرة الشباب على أن يكونوا رواد أعمال ويؤسسوا شركات.

وأضاف طلعت، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، كان مهما إتاحة منظومة القيمة بداية من العصر الفكري وتوليد أفكار تصلح لإنشاء شركات حتي نصل لجذب مستثمرين، من خلال عدة أساليب.

وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم إنشاء 9 مراكز إبداع جديدة تصل لـ 25 مركز العام القادم وهي مراكز "إبداع مصر الرقمية" بقيمة 8 ونص مليار جنيه استثمارات، موزعة في جميع المحافظات، والهدف أن تمتلك كل محافظة مركز.

وأشار، إلى أن ذلك جعل مصر من أفضل 3 دول في ريادة الأعمال، وأنه رغم التحديات الاقتصادية استطاع قطاع الشركات الناشئة جذب أكثر من 500 مليون دولار استثمارات خارج مصر.

وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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