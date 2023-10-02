شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة الكهرباء مش بس خسائر مالية.. سبب رئيسى فى انقطاعات التيار والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلي الأضرار التي تقع على المواطن بسبب سرقات التيار:
1- تتكبد الدولة خسائر مالية عن كل 1 ميجا وات تصل إلى 230 مليون جنيه.
2-زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي وبالتالى انخفاض جودة الخدمة.
3- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي بالمناطق التى يكثر فيها سرقات التيار.
4- تذبذب في الجهد الكهربائي ومن الممكن أن يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.
5- التأثير علي أسعار بيع الكهرباء.
6-عدم قدرة الدولة على الاستمرار في تطوير الشبكة القومية بسبب السرقات وبالتالى تراجع مستوى الخدمة.
ـ العقوبات والغرامات التى حددها قانون الكهرباء:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه .
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