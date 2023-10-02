شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مع كل الأزمات التى مرت بها مصر لم يكن هناك نقص في أي سلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إنه تم زيادة الدعم المباشر من الموازنة العامة للدولة للمواطن لتقليل حجم الضغوط على المواطنين بسبب التضخم الخارجي أو التغيرات الداخلية في سعر العملة 91,6 مليار جنيه دعم خبز الآن للحفاظ على سعر الرغيف.

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن حجم دعم السلع التموينية بالموازنة العامة 36,1 مليار جنيه، والدعم تضاعف خلال الـ9 سنوات الماضية ، ومع كل الأزمات التى مرت بها مصر لم يكن هناك نقص في أي سلعة .

وتابع وزير التموين :"لدينا احتياطي 5 شهور من القمح و6 شهور من السكر ومن الزيت لأول مرة يحدث 6,6 شهر احتياطى استراتيجى و3 شهور للتموين من الأرز والدواجن اكتفاء ذاتى من الدواجن ولدينا احتياطي 12 شهر من الدواجن المجمدة، ونحضر لحوم من جيبوتى ولدينا رؤوس حية تكفينا 3 شهور ".