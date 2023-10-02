شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الصخرة المقام عليها قلعة قايتباي كانت مهددة بالانهيار والدولة تدخلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن قلعة قايتباي كانت مهددة والصخرة التي قامت عليها كانت مهددة بالانهيار والدولة تدخلت، موضحا أنه تم عمل ممر لحماية القلعة وعادة القلعة لشبابها، وأدرك تماما ما أقول.

وأضاف خلال كلمته في جلسة بعنوان "الأمن المائي والأمن الغذائي"، بمؤتمر "حكاية وطن"، أن هناك مرسى للمركب الزجاجي لأن هناك آثار غارقة كان لا بد من احترامها، مردفا: "نتمنى فخامة الرئيس يكون هناك فرصة يفتتحه في المستقبل القريب".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "الأمن المائي والأمن الغذائي"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.