حالة الطقس.. مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، قت تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتوقع الهيئة نشاط للرياح اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 إلى السبت 7 أكتوبر 2023 على النحو التالي:





الثلاثاء 3 أكتوبر 2023القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 26.





الأربعاء 4 أكتوبر 2023القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26.







الجمعة 6 أكتوبر 2023 الجمعة 6 أكتوبر 2023

الخميس 5 أكتوبر 2023القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26.

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 26.





السبت 7 أكتوبر 2023القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 26.