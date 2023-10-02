شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات وزير التموين فى مؤتمر "حكاية وطن".. تعهد بنزول الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه الرئيس سؤالًا للدكتور على المصيلحى وزير التموين "الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق"

• رد وزير التموين:

- ده تأثير السوشيال ميديا بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان

- صحيح هناك اختلافات فى الأسعار

- لما سعر البصل زاد أخدنا قرار بمنع تصدير البصل والنهارده البصل ابتدى ينزل

- أنا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدى ينزل

- السكر عالميًا وصل لأرقام عالية جدًا ولدينا احتياطى جيد منه وهناك اجتماع مع التجار يوم الثلاثاء المقبل وهيوافقوا ويمضوا دون أن ندخل فى تسعير جبرى

- تعهد وزير التموين ببذل كل الجهد بالتعاون مع مجلس الوزراء للسيطرة على الأسعار

•لم يتم رفع سعر أى سلعة على البطاقة التموينية منذ العام الماضى

السكر بـ12 جنيها و60 قرشا

الأرز 12 و16 جنيها

30 جنيها سعر الزيت

• 91,6 مليار جنيه دعم الخبز للحفاظ على سعر الرغيف

• حجم دعم السلع التموينية بالموازنة العامة 36,1 مليار جنيه

• مع كل الأزمات التى مرت بها مصر لم يكن هناك نقص فى أى سلعة

الاحتياطى الاستراتيجى من السلع:

• 5 أشهر من القمح

• 6 أشهر من السكر

• 6,6 شهر الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت لأول مرة

• اكتفاء ذاتى من الدواجن

• 12 شهرا الاحتياطى من الدواجن المجمدة

• لدينا رؤوس حية تكفينا 3 أشهر ونستورد لحوما من جيبوتى