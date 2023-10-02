اليوم.. محاكمة زوج مذيعة في واقعة مصرع مدير بنك ضحية عضة كلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة زوج مذيعة، ومديرة منزلها، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.

كانت استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه، والتي قالت في شهادتها إنها نقلت زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه وتوفي.