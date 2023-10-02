شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى كفاءة بالعالم.. تنفيذ مجمع بنبان الشمسى لتوليد الكهرباء بـ3.4 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر
1 - يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.
3-تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.
4- يتم توفير الوقود في فترة تشغيل المحطات الشمسية ببنبان.
5- الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.
6- يعد رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم.
7- تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.
8- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.
9-اطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".
10- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 3 مليار 400 مليون يورو.
11- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح اكبر قدرات بالعالم.
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