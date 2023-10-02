شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء المتواجدين من مديرية أمن الإسماعيلية بعد نشوب حريق بالمبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية مستمرة من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى. وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتم الدفع بعدة سيارات إسعاف فى موقع الحريق..

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