حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - اندلع صباح اليوم الإثنين حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.
وتوجهت فرق الحماية المدنية وسيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من موقع الحادث.
محمد اسماعيل - القاهرة - اندلع صباح اليوم الإثنين حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.
وتوجهت فرق الحماية المدنية وسيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من موقع الحادث.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية