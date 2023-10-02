النار أكلت الحيطان وكتل اللهب تتساقط.. مشاهد مروعة من حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - مازالت قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب بمديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، حيث تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء بالإضافة إلى خزانات المياه والسلالم الهيدروليكية.

ورصدت الصور تآكل حوائط مبنى المديرية وسقوط الواجهة الرئيسة جراء شدة الحريق، كما وثقت المشاهد سقوط كتل النيران من الأدوار العليا بمبنى المديرية، حيث تمكنت ألسنة اللهب من التهام الحوائط والنوافذ.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية بأكثر من 15 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران ، ومنعها من الامتداد للمباني المجاورة، حيث يسابق رجال الإطفاء الزمن للحيلولة دون تفاقم الأمر.