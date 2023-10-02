شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وفق لقناة أكسترا نيوز، فى خبر عاجل.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين فى حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

فيما تستمر محأولات إخلاء المتواجدين فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ، وعلى ألفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى ألفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحأولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية امن الإسماعيليه

حريق مديرية أمن الإسماعيليه

حريق مديريه أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية امن الإسماعيليه

حريق مديرية أمن الإسماعيليه