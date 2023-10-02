شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة. وأيد 80% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، بينما عارض 20% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.

نتيجة الاستطلاع

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