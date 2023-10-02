شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية وبدء عملية التبريد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، من السيطرة علي حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية وبدأت عملية تبريد المبني وفقا لما ذكرت قناة إكسترا نيوز.

وقالت مصادر طبية، إنه تم نقل 15 مصابا حتي الآن إلي مستشفيات محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح خروجهم من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

ودفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.



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حريق مديرية أمن الإسماعيلية (16)



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