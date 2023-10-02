شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مصابى حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر طبية لقناة أكسترا نيوز، إنه ارتفع عدد مصابي حادث حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية، إلي 25 مصابًا.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، من السيطرة علي حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية وبدأت عملية تبريد المبني.

ودفعت القوات المسلحة بطائرتين وسيارات إسعاف لموقع الحادث حسب قناة إكسترا نيوز.

ودفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لوقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

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