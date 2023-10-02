شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 10 سنوات.. محور عدلى منصور شريان التنمية فى صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محور عدلى منصور، أحد شرايين التنمية فى صعيد مصر، حيث فتح المحور الطريق للاستثمار والتنمية داخل محافظات الصعيد، كأحد مشروعات الطرق التى تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية.

ويصل إجمالى طول محور عدلى منصور، إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور، ويضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر، منها 680 مترا على النيل، و450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم.

ويتكون المحور من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متر، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثانى والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق، والقطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16 كم وعرضه 30.8 متر، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً، وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنا 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، ويربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم.