شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يبحث استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا الثلاثاء بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.

ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في وزارات الداخلية في البلدان العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (إدارة المؤتمرات)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، دور قواعد البيانات الجنائية في اكتشاف الجرائم، كما سيناقش نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدتي بيانات للبصمات الحيوية و البالستية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.