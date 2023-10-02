شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لدينا 17 ألفا و523 سرير رعاية مركزة و4 آلاف و597 حضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان : لدينا 17 ألفا و523 سرير رعاية مركزة و4 آلاف و597 حضانة، مضيفا أنه يوجد سرير رعاية لكل 7 آلاف مواطن وتابع من 10 إلى 15% من المواليد يحتاجون حضانات ومن 1 إلى 3 % من الأطفال يحتاجون إلى حضانات بجهاز تنفس صناعى.

أوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لــ"الخليج 365" أنه تم رفع كفاءة أقسام الطوارئ من التجهيزات الطبية بالمستشفيات، حيث تم توفير 256 «كراش كار» التى تتضمن الصدمات الكهربائية، وأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم توزيعها على أقسام الطوارئ، حسب الاحتياج ومعدل تدفق الحالات المرضية مشيرا إلى العمل على تقليل حالات قوائم الانتظار وزيادة سرعة دوران الأسرة من حالات الرعايات المركزة والحضانات من خلال متابعة مشروع رعايات وحضانات مصر.

وقال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إنالوزارة قامت بتخصيص فرق للمرور على المستشفيات لعمل حصر باحتياجات أقسام الاستقبال والرعاية، من الموارد البشرية والمستلزمات، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية، إلى جانب تنظيم تدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج التغذية العلاجية للمرضى فى أقسام الرعاية.