شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محيط حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث وجه بتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين حتى اكتمال شفائهم، كما وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.



حريق الاسماعيلية

• نشب حريق كبير فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران

• دفعت وزارة الصحة بـ50 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات

• نقل 26 حالة إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق

• خروج 7 مصابين وتحسن حالتهم الصحية، وجارى المتابعة

• وصول رجال الأدلة الجنائية للبدء فى معاينة المبنى فور انتهاء عمليات التبريد

• وزير الداخلية وجه بتقديم الرعاية الصحية لمصابى الحريق

• تشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق

• مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت