بـ 2 مليون جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 30 كجم حشيش في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية، بحوزتهما 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.1 مليون جنيه تقريباً.

كانت أجهزة الأمن رصدت نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهما مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير، بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون و100 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.