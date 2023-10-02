النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الحريق الذي نشب في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية اليوم الاثنين.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن فريقًا موسعًا من محققي نيابات استئناف الإسماعيلية، والإسماعيلية الكلية قد انتقل فور تلقي الإخطار بنشوف الحريق، إلى مقر مبنى مديرية الأمن لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة العامة، أن المعاينة قد أظهرت تفحما بكامل مبنى مديرية الأمن، وأن ألسنة اللهب قد تصاعدت من طوابقه العليا؛ حيث قام رجال الإطفاء والحماية المدنية مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، بالسيطرة على الحريق وإخماده بعد جهود مضنية في هذا الصدد، كما تبين من المعاينة إجراء عمليات لإجلاء المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وقام فريق محققي النيابة العامة، بسؤال 33 مصابًا ممن سمحت حالتهم بذلك؛ حيث تبين أن 29 من المصابين قد أدخلوا المجمع الطبي بالإسماعيلية، في حين أودع الأربعة الآخرون بمستشفى هيئة قناة السويس، فيما لا تزال النيابة تباشر تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.