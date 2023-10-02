النيابة العامة: تفحم كامل لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية و33 مصابًا بالحريق (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت النيابة العامة أن معاينة حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية أظهرت تفحما بكامل مبنى مديرية الأمن، وأن ألسنة اللهب قد تصاعدت من طوابقه العليا.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن رجال الإطفاء والحماية المدنية مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، قاموا بالسيطرة على الحريق وإخماده بعد جهود مضنية في هذا الصدد، كما تبين من المعاينة إجراء عمليات لإجلاء المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وقام فريق محققي النيابة العامة، بسؤال 33 مصابًا ممن سمحت حالتهم بذلك؛ حيث تبين أن 29 من المصابين قد أدخلوا المجمع الطبي بالإسماعيلية، في حين أودع الأربعة الآخرون بمستشفى هيئة قناة السويس، فيما لا تزال النيابة تباشر تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

فيما أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الحريق الذي نشب في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية اليوم الاثنين.

وكرت النيابة أن فريقًا موسعًا من محققي نيابات استئناف الإسماعيلية، والإسماعيلية الكلية قد انتقل فور تلقي الإخطار بنشوف الحريق، إلى مقر مبنى مديرية الأمن لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تفقد موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

كما وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

وكان حريق ضخم قد شب بمديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، وقامت أجهزة الحماية المدنية بجهودها لإطفائه، كما شاركت عناصر من القوات المسلحة في عمليات الإخماد.. وتم السيطرة على الحريق ويجرى إجراء عمليات التبريد للمبنى.