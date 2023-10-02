تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية ولاية الإسماعيلية" لـ10 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية ولاية الإسماعيلية" الإرهابية، لجلسة 10 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل لشهود الإثبات ولفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبـو العـلا، وغريب محمـد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، وأحمد مصطفي.

ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.