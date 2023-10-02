وزير الصحة: المبادرات الرئاسية ساهمت في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ساهمت في نقل الخدمات الصحية لمستويات مختلفة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين.

وأشار وزير الصحة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد مظلة تأمينية في مجال الصحة لجميع المصريين أيا كان دخله أو مكان تواجده.

ولفت إلى أن القضية السكانية هي قضية حاكمة ومهمة في مجال الصحة، وتوزيع الخدمات على مستوى الجمهورية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

شهد اليوم الأول للمؤتمر جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء

وحضرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وتناولت الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.