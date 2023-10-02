وزير الصحة: إنفاق تريليون جنيه على قطاع الصحة منذ 2014

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تخصيص تريليون جنيه من الموازنة العامة للدولة لقطاع الصحة خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2023.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين.

وأوضح وزير الصحة أنه تم إنفاق تلك الأموال على تطوير المنظومة الصحية وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

وأشار إلى أن جائحة كورونا كانت بمثابة تحدي كبير أصاب مصر وكل الدول وبخاصة قطاعاتها الصحية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

شهد اليوم الأول للمؤتمر جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء

وحضرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وتناولت الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

وشهدت جلسات اليوم الثاني التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

شارك في جلسات اليوم الثاني دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وتشهد الجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتختتم الفعاليات بجلسة تجمع كبار المسؤولين؛ لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.