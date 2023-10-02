"4 برامج طبخ".. السيسي: مشوفتش برنامج بيتكلم على عادات صحية ورياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجود 4 برامج طهي على شاشات الفضائيات، في غياب برامج تهتم بالعادات الصحية والرياضية.

وقال السيسي في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن: مفيش برنامج شفته بيتكلم على عادات صحية ورياضية، محدش بيتكلم عن ده خالص، 4 برامج طبخ كل يوم.

وأضاف السيسي: إذا كنا بنقول إننا هنعلم الناس إزاي تكشف على نفسها طب لو الكلام ده موجود سواء المسح اللي بتعملوه المتكرر، أو إننا ننعلم بناتنا يخلوا بالهم من الموضوع ده.. عشان ميتكسرش خاطرها.. لأن أي حاجة من دي لو عرفناها مبكر خلاص يسهل علاجها

وحكى الرئيس السيسي تفاصيل مشروع البلازما الذي تنفذه الدولة المصرية، قائلا: وأنا وزير للدفاع فكرت في المشروع ده، وكانت الدولة فكرت فيه ومنجحتش، كنت بقول حط الهدف وأفضل مُصر وتلف حواليه عشان يتحقق ويخلص، من 2012 بحاول إن المشروع ده يطلع للنور، في الوقت ده كل الشركات العالمية اللي تقدر ولها اسم لم تتعاون معها، لغاية ما واحنا مصرين، نتصل ونتكلم، عشان نعمل المشروع على أسس، إن ده يبقى شراكة ويحمل اسم الشركة العالمية، ويبقى فيه مصداقية كاملة وهي معانا، لغاية 2019 و2020، لم نتمكن من هذا، لكن كنا مصرين إننا نعمل كده، لغاية ما جت كورونا، وعملت تغيير في الفكر العالمي لهذا الموضوع، وكانت الفرصة متاحة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

شهد اليوم الأول للمؤتمر جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء

وحضرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وتناولت الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

وشهدت جلسات اليوم الثاني التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

شارك في جلسات اليوم الثاني دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وتشهد الجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتختتم الفعاليات بجلسة تجمع كبار المسؤولين؛ لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.