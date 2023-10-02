الرئيس السيسي يكشف قصة مشروع فكر فيه حين كان وزيرًا للدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تفاصيل تنفيذ المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما في مصر، والذي بدأ التفكير فيه حين كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

وقال الرئيس السيسي في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن" اليوم الاثنين: "وأنا وزير للدفاع فكرت في المشروع ده، وكانت الدولة فكرت فيه ومنجحتش، كنت بقول حط الهدف وأفضل مصر وتلف حوالين عشان يتحقق ويخلص".

وأضاف: "من 2012 بحاول إن المشروع ده يطلع للنور، في الوقت ده كل الشركات العالمية اللي تقدر ولها اسم لم تتعاون معها، لغاية ما واحنا مصرين، نتصل ونتكلم، عشان نعمل المشروع على أسس، إن ده يبقى شراكة ويحمل اسم الشركة العالمية، ويبقى فيه مصداقية كاملة وهي معانا، لغاية 2019 و2020، لم نتمكن من هذا، لكن كنا مصرين إننا نعمل كده، لغاية ما جت كورونا، وعملت تغيير في الفكر العالمي لهذا الموضوع، وكانت الفرصة متاحة".

وتابع: "أوعى يفوتك تستفيد من التغيرات العالمية، لاقينا الناس بتفكر في تغيير الخريطة شوية ومستعدين يشتغلوا في مصر ومعانا، وتم عمل اتفاق".

ووجه الرئيس السيسي حديثه لوزير الصحة قائلًا: "هقول كلام مهم أوي دلوقتي يا خالد، الموضوع ده جزء من تصحيح العادات للمصريين، لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازما، يعني أنا عملت مركز في أي جامعة، يبقى كل الشباب والشابات اللي لو حبوا يدخلوا ويتبرعوا لازم يحافظوا على المسار الصحي والعادات الصحية، أي خلل مش مقبول ومش هيتقدم تاني، فيه مقابل، وأنا دايما بستفيد من اللقاءات دي، النهاردة دخل المتبرع كتقدير وشكر لو هيتبرع مرة في الأسبوع، كام في الشهر؟ رقم معتبر، ممكن يتقدم في مصر ملايين".

واستكمل: "الحلم اللي عندي إنه ملايين، يبقى أنا قدرت أجيب دخل من فكرة تحسن صحة الناس، وتخلينا نتمكن من إنتاج حاجات تانية لهذه البلازما تكون من صناعتنا احنا وتؤثر على الصحة العامة لكتير من الناس وتبقى مسار صحي محترم، هي دي قصة البلازما".

ولفت وزير الصحة إلى تنفيذ 8 مراكز ضمن المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما حتى الآن، مع استهداف 20 مركزًا.

وعاد الرئيس للقول: "الـ 20 مركز في المرحلة دي. هتشوفوا معايير للدول المتقدمة إزاي بتتعامل مع الشأن الصحي، هنتعلم منه كتير، لأن الكلام ده بيتم اعتماده من الشركة الإسبانية، بشكل صادرم ودقيق جدا.. الناس اللي بتخش مستشفى متعجبهاش، البلد هتجيب لما يكون معاها، وهيكون معاها لما تشتغل ليل نهار".