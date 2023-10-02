صور- الطقس: غطاء سحابي وأمطار في الطريق للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- نادر نبيل:

ذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأوضح البيان: درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٧ درجة مئوية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتوقعت الهيئة: من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أيضا أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

لمتابعة أحدث أخبار الطقس اضغط هنا