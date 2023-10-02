"التموين" تؤكد استمرار صرف المقررات التموينية حتى نهاية الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عمليات صرف السلع التموينية الخاصة عن شهر أكتوبر 2023 مستمرة طوال أيام الشهر بشكل طبيعي دون توقف.

ونفت وزارة التموين، في بيان اليوم، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف الصرف منتصف الشهر الجاري نتيجة تحديث السيستم على ماكينات صرف السلع.

وأوضحت وزارة التموين أن صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز تتم من أول يوم إلى آخر يوم في كل شهر، إضافة إلى توافر كافة السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية والتي تصل إلى 31 سلعة ما بين بقوليات وغذائية واستهلاكية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير أن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة.

من جهته قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، إن أسعار السلع التموينية ثابتة لم تشهد أي تغيير، مطالبًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على إثارة البلبلة.